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Trabzon'da kayıp kişinin cesedi denizde bulundu

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da kayıp kişinin cesedi denizde bulundu

Trabzon'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, denizde ölü bulundu.

Trabzon'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, denizde ölü bulundu.

Trabzon Limanı yakınlarında bir kişinin denizde hareketsiz şekilde durduğunu gören yük gemisi çalışanları, Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce öldüğü belirlenen kişi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Hayatını kaybeden kişinin Ortahisar ilçesinde yaşayan M.S (45) olduğu ve ailesi tarafından 1 hafta önce güvenlik güçlerine hakkında kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

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