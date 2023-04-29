Trabzon'da kaybolan kişi ölü bulundu
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde kaybolan kişi uçurumda ölü bulundu.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde kaybolan kişi uçurumda ölü bulundu.
İlçenin Karaçam Mahallesi'nde, kendisinden haber alamayan Celal Soylu'nun ailesinin ihbarı üzerine dün jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Mahalledeki vatandaşların da katıldığı arama çalışmaları sonucunda yaklaşık 300 metrelik uçurumda Soylu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Soylu'nun cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel