Trabzon'da Kaybolan Hüseyin Aydın için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 3 Haziran'da meydana gelen taşkında kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ı bulmak için geniş çaplı arama faaliyetleri sürüyor. 213 kişilik ekip, dron ve botlarla derelerde ve gölde arama yapıyor.
Trabzon'da, 3 Haziran'da meydana gelen taşkında kaybolduğu bildirilen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.
Aydın'ın kaybolduğu Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde 213 kişilik ekip, 67 araç, 15 dron ve 10 botla arama faaliyetlerine devam etti.
JAK ve SAK timleri ile AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimlerinden oluşan ekipler, Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde Hüseyin Aydın'ı arıyor.
Dalgıçların su altında yaptıkları arama faaliyetlerine dronla da havadan destek sağlandı.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel