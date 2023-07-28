Trabzon'da Kaybolan Genç Balıkçı İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

TRABZON'un Sürmene ilçesinde denizde kayığı boş halde bulunan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu (24) için arama kurtarma çalışması başlatıldı. En son sosyal medyasından 'bakalım demirle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz' yazılı not paylaşan genç balıkçının, ayağına çapa bağlayıp, denize atladığı değerlendiriliyor.

Olay sabah saatlerinde Sürmene Limanı'nda meydana geldi. İlçede yaşayan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu'nun (24), akrabasına ait kayıkla açıldığı denizde sosyal medya üzerinden video çekerek, 'buraya kadarmış, herkes hakkını helal etsin, bakalım demirle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz' yazılı not paylaştığını fark eden ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine limana gelen polis ekiplerinin güvenlik kameralarındaki incelemelerinde, Karaahmetoğlu'nun kayıkla denize açıldığını tespit etti. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan AFAD, Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) ekipleri açıldığı denizde kayığa ulaştı. Boş kayık kıyıya çekilirken, dalgıç ekipleri de, ayağına demir çapa bağlayarak suya atladığı değerlendirilen Karaahmetoğlu için arama çalışması başlattı. Aramalarda kayıp gence dair biz ize ulaşamayan ekipler, denizdeki olumsuz hava şartları nedeni ile çalışmalarına ara verdi. (DHA)