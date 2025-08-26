Trabzon'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Trabzon'un Of ilçesinde denizde kaybolduğu belirtilen bir çocuk için acil arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalara devam ediyor.

Trabzon'un Of ilçesinde denizde kaybolduğu öne sürülen çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçede deniz kenarında bir çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, etkili olan rüzgar ve dalgalar nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdü.

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
