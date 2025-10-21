Trabzon'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Arsin ilçesinde, 6 gün önce denizde kaybolan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u arama çalışmaları sürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 16 Ekim'de yapılan ihbarda, balık avlarken kullandığı tekneden denize düşerek kaybolduğu bildirilen Gürsoy'un (39) bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, ilçe merkezi açıklarında devam edildi.

Deniz, hava ve karadan sürdürülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiye dalgıç ekipleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan personel katıldı.