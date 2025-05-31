Trabzon'da Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Jandarma, AFAD, UMKE ve gönüllülerin katılımıyla sürdürülen çalışmalarda çocuğun bulunması için umutlar devam ediyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de ailesiyle gezdiği sırada Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan Faisal Ramzi Alshaikh'nin bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik ediyor.

Ailesiyle Suudi Arabistan'dan gezmek için Trabzon'a gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs'ta düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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