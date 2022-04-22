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Trabzon'da karısını tabancayla öldüren kişi tutuklandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da karısını tabancayla öldüren kişi tutuklandı

Trabzon'da, tartıştığı karısını tabancayla başına ateş ederek öldüren Azerbaycan uyruklu zanlı cezaevine gönderildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, tartıştığı karısını tabancayla başına ateş ederek öldüren Azerbaycan uyruklu zanlı cezaevine gönderildi.

Ortahisar ilçesinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki çay bahçesinde dün akşam saatlerinde tartıştığı Azerbaycan uyruklu eşi T.U'yu (38) tabancayla başına ateş ederek öldürdükten sonra teslim olan E.U. (34), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, T.U'nun cenazesinin, işlemlerin ardından ülkesine gönderileceği öğrenildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Azerbaycan, 15 Temmuz, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Haberler

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