Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Hızırbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Savaş Terzi'nin yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, Terzi'nin hareketsiz halde olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinde Terzi'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Hızırbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Savaş Terzi'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, hareketsiz halde buldukları Terzi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Terzi'nin cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ortahisar Trabzon Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title