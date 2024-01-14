Trabzon'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Hızırbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Savaş Terzi'nin yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, Terzi'nin hareketsiz halde olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinde Terzi'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Hızırbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Savaş Terzi'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, hareketsiz halde buldukları Terzi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Terzi'nin cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.