Trabzon'da 'Karadeniz çöple dolmasın' farkındalık etkinliği yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, denize taşınarak kirlilik oluşturan karasal kökenli katı atıkların azaltılması amacıyla "Karadeniz çöple dolmasın" adlı farkındalık etkinliği organize edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından, ekolojik sorun olan deniz çöplerinin azaltılması amacıyla hazırlanan "Karadeniz Ekosisteminin Korunması İçin Toplumsal Farkındalığın Artırılması ve Deniz Çöplerinin Azaltılması Projesi" (LitOUTer) kapsamında düzenlenen program, KTÜ Kanuni Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Lise ve ortaokullarda eğitim gören yaklaşık 60 öğrencinin katıldığı etkinliğe, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Uğur Korkmaz, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri de destek verdi.

Rektör Prof. Dr. Çuvalcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karadeniz çöp olmasın" mottosuyla gerçekleştirilen etkinliği çok önemsediğini söyledi.

Özellikle çocukların ve gençlerin, çöplerin toplanması ve geri dönüştürülmesi noktasında farkındalıklarının sağlanmasının önemine işaret eden Çuvalcı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çuvalcı, KTÜ'nün, 4 ülkeden 6 ortağı olan ve AB Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programınca desteklenen LitOUTer Projesi'nin lideri olduğuna dikkati çekti.

Denizlerin kirlendiğinin altını çizen Çuvalcı, bu kirliliğin önce deniz ürünlerine sirayet ettiğini, tüketilmelerinin ardından da insan sağlığını olumsuz etkilediğini aktardı.

Çuvalcı, cıvıl cıvıl çocukları, gençleri görünce mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu bilinç ve farkındalık bugüne ait değil. Bir ömür boyu sürmesi lazım." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Korkmaz ise son yıllarda hızla artan deniz kirliliğinin en önemli konulardan biri olduğunu anlattı.

Mikroplastiklerin artık balıkların kanına kadar girdiğinin tespit edildiğini anımsatan Korkmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu da insan sağlığını oldukça tehdit ediyor. Bilgilendirme, farkındalık faaliyetleri bu konuda oldukça önem arz ediyor. Denizlerde kirliliği oluşturan en büyük etkenler kara kaynaklı. Derelere, karaya atılan atıklar bir süre sonra denize gidiyor. Özellikle halkın bilinçlendirilmesi önemli. Köylerde, mahallelerde yaşayan insanların bilinçlendirilmesi için bu tür faaliyetler oldukça önemli."

Korkmaz, müdürlük olarak deniz kirliliğinin önlenmesi noktasında çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda eylem planı hazırladıklarını, Valilikçe onaylanan plan doğrultusunda belirli dönemlerde deniz ve dere temizliği yapıldığını vurguladı.

Kampüste en çok sigara izmariti toplandı

Konuşmaların ardından öğrenciler, gözetmenler eşliğinde 5 ve 7 kişilik gruplar halinde kampüste yaklaşık 30 dakika atık topladı.

LitOUTer Proje Lideri Doç. Dr. Coşkun Erüz, atıkların bir araya getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, kampüsün düzenli olarak temizlendiğini söyledi.

Erüz, 8 ekibin topladığı atıkların yüzde 90'dan fazlasını sigara izmaritinin oluşturduğunu, bunu yiyecek ambalajlamada kullanılan plastik ve strafor malzemeler ile maskenin izlediğini ifade etti.

Kampüsteki atıkların bireysel kullanıma dayalı olduğuna işaret eden Erüz, şunları kaydetti:

"Bütün ülkede olduğu gibi, üniversitelerdeki bireyler olarak da sigara konusunda duyarlılığımız biraz düşük. İçtikten sonra demek ki doğaya atıyoruz, mümkünse onu atmamamız gerekiyor çünkü denize taşınan her türlü atık kirlilik yaratıyor, deniz canlıları için tehlike oluşturuyor. Hem yaşam hem beslenme hem de üreme alanlarına zarar veriyor. Balıklardan sonra insana taşınan bu kirliliği önlemek için bizim bulunduğumuz, yaşadığımız coğrafyada bunu azaltmamız gerekiyor. Üniversite dahi bize bunu gösterdi, çevre bilincimiz biraz düşük. Bunu artırmamız gerekiyor, aksi durumda hem çevre sağlığını hem de insan sağlığını kaybedeceğiz."