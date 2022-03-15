Trabzon'da kar nedeniyle çöken ağılın çatısı altında kalan 5 koyun telef oldu - Haberler

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Trabzon'da kar nedeniyle çöken ağılın çatısı altında kalan 5 koyun telef oldu

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da kar nedeniyle çöken ağılın çatısı altında kalan 5 koyun telef oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kar nedeniyle çöken çatının altında kalan 5 koyun telef oldu.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kar nedeniyle çöken çatının altında kalan 5 koyun telef oldu.

İlçenin Akçaköy Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Necat Yıldırım'ın evinin yanında bulunan ağılın çatısının bir bölümü kar nedeniyle çöktü.

Ağıldaki 100 küçükbaş hayvandan 25'i çöken çatı altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve Akçaabat Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla 20 koyun enkaz altından kurtarıldı. Küçükbaş hayvanlardan 5'i ise telef oldu.

Belediye ekipleri, iş makinesiyle alanda enkaz kaldırma çalışması yaptı.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Akçaabat, Trabzon, kar, Güncel, Haberler

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