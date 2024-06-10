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Trabzonspor ve Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

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Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Trabzonspor Kulübünce "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Trabzonspor Kulübünce "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda konuşlandırılan Kızılay tırı önünde, kan bağışında bulunmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Görevlilerin saat 10.00'da başlattığı kampanya kapsamında bağışta bulunan vatandaşlara Trabzonspor forması hediye edildi.

Türk Kızılay Ortahisar Şube Başkanı Muhsin Zubeyir Efendioğlu, gazetecilere, yaz aylarında özellikle kan bağışı oranının çok düştüğünü söyledi.

Kan merkeziyle yaptıkları istişareler sonucu Trabzonspor'dan destek istediklerini belirten Efendioğlu, "Trabzonspor'umuz sağ olsun, 500 forma ile destek verdiler. Biz de bugün böyle bir program yaptık. Kan bağışı yapan ilk 500 kişiye bir Trabzonspor forması hediye ediyoruz. Kanı bordo mavi akan bütün taraftarlarımızı davet ediyoruz." dedi.

Efendioğlu, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bütün Trabzonsporlu hemşehrilerimizi, taraftarlarımızı kan bağışı yapmak için bekliyoruz. Saat 20.00'ye kadar devam etmek istiyoruz. Ama bugünkü programımız 500 formayla sınırlı. Katılıma göre ilerleyen günlerde programımızı devam ettireceğiz. Trabzonspor, Trabzon'un en büyük değerlerinden biri. Şu ana kadar 2 saati geçti, 150 kişinin katılımıyla sürüyor. Hava sıcak, öğle saatleri ama hava serinleyince daha da çok artacağını düşünüyoruz. Hedefimizi belirlediğimiz saat içerisinde tutturacağımıza inanıyoruz. 500 kan bağışı bir günde bölgemizde alınan en yüksek kan bağışı anlamında rekor olacak. İnşallah yeni rekorlarla devam edeceğiz."

Kan bağışında bulunan görme engelli Tayfun Gür ise bir vatandaşın kan ihtiyacını karşılamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gür'ün nişanlısı Aysun Yaman, rahatsız olduğu için kan bağışında bulunamadığını ifade ederek, "Nişanlım, Allah razı olsun, kan bağışı olduğunu söyleyince 'Gidelim.' dedim. Yarın bir gün bizim de başımıza gelebilir, bugün verdiğin kan bağışıyla bir kardeşinin hayatını kurtaracaksın ki yarın da bizim başımıza gelebilir." diye konuştu.

İlk kez kan bağışında bulunan Eda Aygüneş, eşinin teşvikiyle bağışta bulunduğunu dile getirerek, kan bağışının önemine değindi.

Ali Aygüneş de eşiyle bağışta bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğimizde çalan müziğe kulak verdik. Kan bağışı kampanyası kapsamında Trabzonspor forması verildiğini görünce hemen kan vermek istedik. Allah kimseye kan ihtiyacı duyurmasın, hiçbir çocuk, aile, kadın, erkeğin kana ihtiyacı olmasın. Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyoruz, iyi ki Kızılay var. Bugün eşimle benim doğum günüm ve evlilik yıl dönümümüz, Trabzonspor'un formasını almaktan, koleksiyonumuza bir forma daha koyacak olmaktan ve Kızılay'a kan vermekten dolayı çok mutluyuz."

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük de kan bağışında bulundu.

Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım ise Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran'dan kampanya hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Karadeniz Trabzonspor Kızılay Trabzon Güncel Haberler

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