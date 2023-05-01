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Trabzon'da kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü

Trabzon'da kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü

Güncel Haberler

Trabzon'un Araklı ilçesinde kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Çamlıca Mahallesi'nde, Teyfik Ay idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye personeli sevk edildi.

Kamyon içerisinde sıkışan Ay, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaşamını yitirdiği tespit edilen Ay'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

Çamlıca İtfaiye Trabzon Güncel Haberler

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