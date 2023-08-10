Trabzon'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Trabzon'un Hayrat ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pınarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nebi Kılıç yönetimindeki 61 KS 646 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede sürücü Nebi Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet içerisinde bulunan yaralılar Ali Dal (51), Havva Kılıç (78) ve Z.K. (8) sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Dal (51), Havva Kılıç (78) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Z.K.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON