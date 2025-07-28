Trabzon'da Kamyonet Fındık Bahçesine Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Arsin ilçesinde fındık bahçesine devrilen kamyonetteki sürücü Ziya Kartal, kaza sonucunda hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Trabzon'un Arsin ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Ziya Kartal idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Özlü Mahallesi yakınlarında fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel