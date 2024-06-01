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Trabzon'da Kamyonet Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde Sulak Yaylası'nda ilerleyen bir kamyonet devrildi. İsmet Demiray'ın kullandığı kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sürücünün cenazesi Sürmene Devlet Hastanesine gönderildi.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sulak Yaylası'nda ilerleyen İsmet Demiray'ın kullandığı 61 ACT 168 plakalı kamyonet devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İncelemede sürücü Demiray'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Demiray'ın cenazesi, Sürmene Devlet Hastanesine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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