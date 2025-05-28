Trabzon'da Kamyon Devrildi: Şoförü Yaralandı

TRABZON'un Araklı ilçesinde hafriyat kaldırma çalışması sırasında şarampole devrilen kamyonun şoförü Emrullah A. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Araklı ilçesi Değirmencik mevkisinde meydana geldi. Araklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Emrullah A. yönetimindeki 61 ABU 471 plakalı kamyon, hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında çamurlu yolda kayarak, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Emrullah A.'yı kamyondan çıkarıp sedyeye aldı. Yaralı, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına Emrullah A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.