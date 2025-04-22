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Trabzon'da Kalp Hastası Bebekler İstanbul'a Nakledildi

Trabzon'da Kalp Hastası Bebekler İstanbul'a Nakledildi
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Trabzon'da kalp rahatsızlığı tanısıyla tedavi gören 2 ve 4 aylık bebekler, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, bebeklerin ileri tetkik ve tedavi için iki farklı hastaneye ulaştırıldığını açıkladı.

Trabzon'da kalp rahatsızlığı tanısıyla tedavi gören 2 ve 4 aylık bebekler, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, kardiyovasküler cerrahi (KVC) hastası 2 bebeğin ileri tetkik ve tedavileri için İstanbul'a nakledildiğini söyledi.

Kalp hastası 2 aylık Yaman bebeğin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne, 4 aylık Buğlem Lina bebeğin de Bağcılar Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için ulaştırıldığını belirten Usta, şunları kaydetti:

"Zaman kaybı olmaması açısından Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) ile görüşüldü ve ambulans uçağın planlaması yapıldı. Evrakların tamamlanmasının ardından Trabzon Havalimanı'na sisli havaya rağmen başarılı bir iniş gerçekleştiren uçağımız hastalarımızı alarak İstanbul'a ulaştırdı. Allah iki yavrumuza da acil şifa versin."

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Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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