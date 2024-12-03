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Trabzon'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı

Trabzon'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kahverengi kokarca böceği ile mücadele için ilaçlama çalışmalarına başladı. 9 ilçede yürütülen mücadelede 205 bin 75 litre ilaç kullanılarak, 1 milyon 312 bin metrekarelik alan ilaçlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son yıllarda bölgedeki tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı'na bağlı Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 23 Kasım'da ilaçlama başlatıldığına işaret edilen açıklamada, 9 ilçede 18 personelin yer aldığı 9 ekiple depo, ahır, odunluk ve ambar gibi alanların ilaçlanmaya devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Şu ana kadar toplamda 205 bin 75 litre ilaç kullanılarak, 17 bin 655 nokta ve 1 milyon 312 bin 48 metrekarelik alan ilaçlandı." ifadelerine yer verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince böceğin Ortahisar, Akçaabat, Yomra, Arsin, Araklı, Sürmene, Çarşıbaşı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinde fındık ekili alanlarda daha yoğun zarar verdiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "İlk aşamada bu ilçelerde kahverengi kokarca böceği ile kışlaklarda ilaçlama yapılmasının nedeni, böceğin deniz seviyesinden 300 ila 400 metre rakım arasında daha yoğun zarar verdiğinin saptanmış olmasıdır." denildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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