Haberler

Trabzon'da Kadınlara Çikolata Atölyesi ve Haklar Eğitimi

Trabzon'da Kadınlara Çikolata Atölyesi ve Haklar Eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da 'Hem Haklarımı Hem de Çikolata Yapmayı Öğreniyorum' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara çikolata üretimi ve girişimcilik konularında eğitim verildi.

Trabzon'da "Hem Haklarımı Hem de Çikolata Yapmayı Öğreniyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, TTSO ve Trabzon Avrupa Birliği Bilgi Merkezince, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Trabzon Barosu ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çikolata atölyesi etkinliği düzenlendi.

Atölyede, yaklaşık 100 katılımcıya hem çikolata üretiminin incelikleri hem de girişimciliğin kadınların güçlenmesindeki rolü anlatıldı.

TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, kadınların hak farkındalığı ve ekonomik bağımsızlığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de Trabzon'da bu yaklaşımı yerelde karşılık bulan somut çalışmalarla destekliyoruz. Gençlerimize hem kendi yaşamlarında söz sahibi olabilecekleri özgüveni hem de üretimin ve girişimciliğin dönüştürücü gücünü aktaracak projeler üretmeye devam edeceğiz."

Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ve Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Avniye Çelebi'nin de görüşlerine yer verilen açıklamada, eğitmen Fatma Çavuş ve ekibince katılımcılara çikolatanın temel teknikleri ve üretim süreçleri aktarıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia! İşte teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru

İşte İmralı ziyaretinde teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.