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Trabzon'da Kadınlar El Emeği Ürünlerini Botanik Park'ta Satacak

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Trabzon'da kadınlar ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini Botanik Park'ta açılacak alanlarda satışa sunacak. Büyükşehir Belediyesi, 8 Ağustos Perşembe günü hizmete açılacak olan satış alanlarıyla kadınların ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Trabzon'da kadınlar ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini Botanik Park'ta açılacak alanlarda satışa sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, parkta oluşturulan satış alanlarının 8 Ağustos Perşembe günü hizmete açılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ahmet Metin Genç, kadınlara verdiği sözü tutarak, üretilen ürünlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla satış alanlarını açacaklarını ifade etti.

Genç, Trabzonlu kadınların yaptıkları el sanatlarını desteklemek ve bu ürünlerin katma değerini artırmak amacıyla Botanik Park'ta kalıcı mekanlar oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"8 Ağustos'ta hizmete girecek satış alanlarında kooperatiflerimiz ve kadınlarımız, ürettikleri el sanatlarını sergileyip satabilecekler. Bu sayede hem üretimi teşvik ediyoruz hem de kadınlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını sağlıyoruz. Ayrıca evde üretilen ürünlerin de burada satışını mümkün kılıyoruz. Tüm kadınlarımıza hayırlı kazançlar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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