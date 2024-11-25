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Trabzon'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Trabzon'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
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Trabzon'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen toplantıda şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, şiddete sıfır tolerans ilkesini vurguladı.

Trabzon'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı" yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trabzon Valiliği Toplantı Salonunda Vali Yardımcı Hacı Osman Hökelekli başkanlığında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kamu kurum yetkilileri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hökelekli, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün önemine değinerek, tarihsel süreci hakkında bilgi verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, "Kadın Dostu Kent" olma özelliğini gösteren Trabzon'da, toplumsal cinsiyet eşitliğini yerleştirme prensibinden hareketle şiddete maruz kalındığında kişinin haklarını güvence altına alacak mekanizmaları eşit şekilde destekleyen bütüncül çalışmaların üst düzey uygulandığını ifade etti.

Mollaoğlu, şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Temel politikamız toplumsal cinsiyete dayalı her türlü şiddeti önlemektir. Bu bağlamda kadına yönelik şiddetin önlenmesi, aile bireyleri arasındaki iletişim engellerinin ortadan kaldırılması, danışmanlık hizmetleri gibi konular başta olmak üzere birçok alanda koruyucu ve önleyici farkındalık çalışmalarımız devam etmektedir. Toplumun tüm bireylerini şiddetin karşısında durmaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum."

???????Öte yandan Kadın ve Demokrasi Vakfı Trabzon İl Temsilciliği yetkilileri de katılımcılara "Şiddete seyirci kalma" temalı farkındalık artırıcı kamu spotu gösterimi sundu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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