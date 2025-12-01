Trabzon'da Kaçakçılıkla Mücadelede 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
Trabzon'da yapılan narkotik suçlarla mücadele uygulamalarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı, çeşitli yasadışı maddeler ele geçirildi.
Trabzon'da bir haftada düzenlenen kaçakçılıkla mücadele uygulamalarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Araklı, Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Ekipler, 7,87 gram bonzai, 28 sentetik ecza, 8,64 gram esrar, öğütücü, 6,92 gram sentetik hammadde ile 3,61 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel