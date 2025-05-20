Trabzon'da Kaçakçılıkla Mücadele: 25 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Trabzon'da Kaçakçılıkla Mücadele: 25 Şüpheliye İşlem Yapıldı
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Trabzon'da düzenlenen kaçakçılıkla mücadele uygulamalarında 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ekipler, gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yaparak uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Trabzon'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılıkla mücadele uygulamalarında 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 70 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, dolu şekilde bin makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Ortahisar, Araklı, Tonya ve Dernekpazarı ilçelerindeki uygulamalarda ise 21 şüphelinin adresinde arama yapıldı.

Aramalarda çeşitli türlerde uyuşturucu madde, düzenek ve bir miktar para ele geçirildi.

Beşikdüzü'nde de 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 22 fişek, 1 av tüfeği ve 9 kartuş ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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