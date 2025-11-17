Trabzon'da Kaçakçılıkla Mücadele: 18 Şüpheli Gözaltında
Trabzon'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 1.690 gram esrar, 9.6 gram bonzai ve diğer uyuşturucu maddelerle birlikte 11.200 lira ele geçirdi.
Trabzon'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılıkla mücadele uygulamalarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Ekipler Amirliği ile Ortahisar, Sürmene, Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, 1 kilo 690 gram esrar, 9,6 gram bonzai, 3 sentetik ecza, uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 200 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.