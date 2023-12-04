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Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonunda 1 Tutuklama

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Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, 8 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda toplamda 3 ruhsatsız tabanca, 35 fişek, 37,7 gram sentetik uyuşturucu ve diğer kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarında, uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramalarda, 106,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.A, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Ortahisar Emniyet Müdürlüğü Gülbahar Hatun Polis Merkezi Amirliği çarşı ve mahalle bekçileri, Devriye Ekipler Amirliği ve Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 3 ruhsatsız tabanca ve 35 fişek, 37,7 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar tütünle karışık kubar esrar ve uyuşturucu öğütmeye yarayan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Vakfıkebir ilçesinde ise G.İ'nin ikametinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, 5 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, 2,5 litre etil alkol ve 1 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi, ilçe sahil yolu üzerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada ise 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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