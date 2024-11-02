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Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılık kapsamında bir kişi hakkında işlem yapıldı. Aramalarda esrar, otomatik sigara sarma makineleri, bandrolsüz sigara ve nargile tütünü gibi birçok illegal malzeme ele geçirildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.E.K'nın ev, iş yeri, depo ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, 57 gram esrar, 3 otomatik sigara sarma makinesi, 54 elektronik sigara, 560 paket bandrolsüz sigara,156 paket bandrolsüz puro, 26 bin 300 dolu makaron, 35 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 15 kilogram açık tütün, 115 paket ısıtılmış tütün mamülü, 35 kutu elektronik sigara likiti ve komprasör ele geçirildi.

A.E.K. hakkında işlem başlatılan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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