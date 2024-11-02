Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.E.K'nın ev, iş yeri, depo ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, 57 gram esrar, 3 otomatik sigara sarma makinesi, 54 elektronik sigara, 560 paket bandrolsüz sigara,156 paket bandrolsüz puro, 26 bin 300 dolu makaron, 35 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 15 kilogram açık tütün, 115 paket ısıtılmış tütün mamülü, 35 kutu elektronik sigara likiti ve komprasör ele geçirildi.

A.E.K. hakkında işlem başlatılan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.