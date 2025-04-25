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Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Ton Tütün ve 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Ton Tütün ve 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi
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Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 ton 735 kilogram kıyılmış tütün ve 1 milyon 228 bin 440 makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 ton 735 kilogram kıyılmış tütün ve 1 milyon 228 bin 440 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve makaron kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu bir şüphelinin evi ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda, 3 ton 735 kilogram kıyılmış tütün ile 1 milyon 228 bin 440 bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Evdeki şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 2025 yılının ocak-nisan döneminde 1900 paket gümrük kaçağı sigara, 6 milyon 500 bin makaron ve 4 ton tütün ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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