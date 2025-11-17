Haberler

Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Trabzon'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken, toplam 270 paket kaçak sigara, 131 adet kaçak emtia ürün ve 27 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Çeşitli adreslerde yapılan aramalarda, 270 paket kaçak sigara, 131 adet kaçak emtia ürün ile 27 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
