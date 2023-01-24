Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı
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Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı.
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Y.B'nin üzerinde yapılan aramada 268,66 gram metamfetamin ve 7,18 gram skunk esrar ele geçirildi.
Ayrıca, ekipler S.G, C.G. ve U.H'nin bulunduğu araçta yaptıkları aramada 5 ruhsatsız tabanca ve 7 şarjör ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel