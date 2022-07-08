Trabzon'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Trabzon'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Of ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Of ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri ve mükerrer bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında S.E'nin iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, tütün sarma makinesi, makarona doldurulmuş 79 paket sigara, 1879 gram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Trabzon Güncel Haberler

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