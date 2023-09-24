Trabzon'da kaçak silah operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde M.S'nin (65) ikametinde çok sayıda silah ve mühimmat olduğunu belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda, 3 tabanca, av tüfeği, 162 tabanca fişeği, 52 av tüfeği fişeği ve 30 tabanca mermi kovanı ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.