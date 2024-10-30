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Trabzon'da Kaçak Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Trabzon'da Kaçak Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 el yapımı ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesinde A.G. ve H.G'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 2 el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 16 fişek ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Ortahisar Operasyon trabzon

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