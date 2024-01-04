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Trabzon'da Kaçak Sigara Üretimi Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Trabzon'un Yomra ilçesinde evlerinde kaçak sigara ürettiği tespit edilen S.K. (67) ve S.K'nın (56) isimli 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 910 paket bandrolsüz sigara ve 3 bin 400 doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Trabzon'da evlerinde kaçak sigara ürettiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yomra ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde S.K. (67) ve S.K'nın (56) ev ve eklentilerinde kaçak sigara üreterek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde, dedektör köpeği "Payda"nın da katıldığı aramalarda 910 paket bandrolsüz sigara ve 3 bin 400 doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tepeköy Trabzon Güvenlik Suç Kaçakçılık Emlak Güncel Haberler

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