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Trabzon'da Kaçak Sigara Operasyonu: Evini Sigara İmalathanesine Çeviren Şüpheli Yakalandı

7 Aralık 2023 12:43 Son Güncelleme: 12:44 Abone Ol

Trabzon'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, evini sigara imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, A.Y'nin ürettiği sigaraların piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Operasyonda, 3 tam otomatik sigara imalat makinesi, 95 bin 500 makaron, 54 kilogram tütün, kompresör ve terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.