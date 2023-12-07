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Trabzon'da Kaçak Oyun Konsolu Operasyonu

7 Aralık 2023 15:17 Son Güncelleme: 15:18 Abone Ol

Trabzon'da düzenlenen operasyonda, kargo gönderilerinde gümrük kaçağı oyun konsolu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, S.A'ya ait kargo gönderilerinde yapılan aramalarda 57 gümrük kaçağı oyun konsolu bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.