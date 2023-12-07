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Trabzon'da Kaçak Oyun Konsolu Operasyonu

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Trabzon'da düzenlenen operasyonda, kargo gönderilerinde gümrük kaçağı oyun konsolu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, S.A'ya ait kargo gönderilerinde yapılan aramalarda 57 gümrük kaçağı oyun konsolu bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Trabzon'da düzenlenen operasyonda, kargo gönderilerinde gümrük kaçağı oyun konsolu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerin yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.

S.A'ya ait kargo gönderilerinde yapılan aramalarda, 57 gümrük kaçağı oyun konsolu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Trabzon Suç Operasyon Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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