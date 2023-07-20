Trabzon'da Jandarma Narkotik Madde Tespit Köpeği Duman'ın Katılımıyla Uyuşturucu Operasyonu

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timlerinin yaptığı operasyonda, şüpheli şahısların evinde ve eklentilerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Narkotik Madde Tespit Köpeği "Duman" başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timlerinin yapmış olduğu saha araştırmaları ve fiziki takip sonucu şüpheli U.K. (39) isimli şahsın M.K.(27) isimli şahsa uyuşturucu maddeleri satmaya çalıştığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ev ve eklentilerinde Jandarma Narkotik Madde Tespit Köpeği Duman'ın da katıldığı aramada,1 adet hassas terazi, 270 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 2 adet 9 mm tabanca, 75 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Adli makamlardan alınan talimat sonucunda şüpheli U.K. gözaltına alınırken, şüpheli M.K. hakkında ise adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - TRABZON