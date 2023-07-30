Trabzon'da Jandarma Narkotik Köpeği Duman'ın Başarısı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Narkotik Madde Tespit Köpeği "Duman" operasyonlardaki başarısı ile dikkat çekiyor.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekiplerinin uzun süredir devam eden saha araştırmaları ve fiziki takipleri sonucu şüpheli O.P. (41), M.C. (29), H.C.İ. (28), K.H.D. (28) isimli şahısların başka illerden Trabzon'a uyuşturucu madde getirerek sahil bölgelerinde ve eğlence mekanlarında satmaya çalıştıkları tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden tatil yapmak için kiraladıkları villada yapılan Jandarma Narkotik timleri, Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Narkotik Madde Tespit Köpeği Duman'ın da katıldığı aramada, 950 adet extacy uyuşturucu hap, 740 gram bonzai, 77 gram metamfetamin, 40 gram AM-2201 uyuşturucu maddesi, bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda şüpheliler O.P., M.C., H.C.İ., K.H.D. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TRABZON