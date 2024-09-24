Trabzon'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı
Maçka ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda patlayıcı madde ve çeşitli kazı araç gereçleri ele geçirildi.
Trabzon'un Maçka ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Maçka ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda, patlayıcı madde, elektrikli fünye, kapsül, fitil, kablo, jeneratör, 2 hilti, çekiç ve balyoz gibi araç gereç ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.