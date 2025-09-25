Trabzon'da "İtfaiye Haftası" etkinliklerle kutlandı

Trabzon'da "İtfaiye Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kanuni Evi'nden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar düzenlenen yürüyüş sırasında itfaiyeci duası ile 3. Murat'ın yangına karşı önlemleri içeren ve İstanbul Kadısına gönderdiği ferman okundu.

Yürüyüşte yer alan ve tulumbacı kıyafeti giymiş amatör tiyatro oyuncularına, vatandaş ve turistler ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı ve Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Genel Başkanı Mehmet Olcay Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye teşkilatının geçmişten bugüne gelişerek değiştiğini söyledi.

Meslektaşlarının haftasını kutlayan Bal, teşkilat mensuplarının arama kurtarma, trafik kazası, asansörde mahsur kalma, deprem, sel, heyelan ve orman yangınları gibi alanlarda da görev yaptıklarını belirtti.

Bal, teknolojiyle iç içe olarak kendilerini geliştirmeye devam edeceklerine işaret ederek, "Yeni ekipman ve araçlarımızla daha güçlü bir Trabzon itfaiyesi hem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ilin hem de ülkemizde bize verilen hangi görev ve noktalar varsa gereğini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan itfaiye araçlarından oluşan konvoy şehir turu yaptı.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, itfaiyeciler ve vatandaşlar katıldı.