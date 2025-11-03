Haberler

Trabzon'da İtfaiye Aracı Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Trabzon'un Araklı ilçesinde yangına müdahale eden itfaiye aracının dönüş yolunda kaza yapması sonucu 2 itfaiye eri yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yangına müdahaleden dönerken kaza yapan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı.

İlçedeki yangın ihbarı üzerine bağlı bulundukları istasyondan itfaiye aracıyla hareket eden Mustafa E. ile Zeki Can A. yangına müdahalede bulunarak söndürme çalışmasına katıldı.

İtfaiye aracı, yangının ardından Erenler Mahallesi'ndeki dönüş yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan itfaiye erleri yaralandı.

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
