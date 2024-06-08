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Trabzon'da İsrail saldırıları trafik ışıklarıyla protesto edildi

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla trafik ışıklarına 'Özgür Kudüs' ve 'Katil İsrail' yazıları yerleştirdi. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İsrail'in saldırılarına karşı tepkilerini dile getirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için çaba harcadığını belirtti. Genç, Müslümanların birbirine daha fazla kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Trabzon'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla protesto edildi.

Büyükşehir Belediyesince Ortahisar ilçesindeki trafik sinyalizasyon sistemindeki yeşil ışıklara "Özgür Kudüs", kırmızı ışıklara ise "Katil İsrail" yazıları yerleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve soykırıma dönüşen saldırılarına asla sessiz kalamayacaklarını belirtti.

Genç, İsrail'in saldırılarına karşı her platformda tepkilerini dile getirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şehrimizde işlek yerlerdeki trafik lambalarımıza, 'Katil İsrail' ve 'Özgür Kudüs' etiketleri asarak İsrail katliamına tepki verme hususunda farkındalık oluşturmak istedik. Medeniyetimizin bize öğrettikleri var. Hiçbir zaman soykırıma ve yaşanan insanlık dramına sessiz kalamayan, barışın tesis edilmesi için yoğun çaba harcayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada duruşu net. Bizler de her zaman o duruşun yanında yer alacağız. Bu süreçte Müslümanların birbirine daha fazla kenetlenmesi gerekiyor. Çünkü Filistin, sadece Filistinlilerin değil, hepimizin meselesidir."

Kaynak: AA / Güncel

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