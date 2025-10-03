Trabzon'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Trabzon'da, abluka kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılar protesto edildi.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'e tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda platform adına konuşan Adil Malkoç, Gazze'deki insanların yıllardır susturulduğunu, aç bırakıldığını ve kuşatıldığını söyledi.

Malkoç, İsrail'in saldırılarının uluslararası toplumun görmezden gelmesinin ve diplomatik laflarla yetinmesinin artık suç ortaklığına dönüştüğünü belirterek, "Gazze'de yaşanan insani felç ve toplu acı, artık sadece yerel bir trajedi değildir, küresel bir ahlaki krizdir." dedi.

Ekonomik ve diplomatik baskının artık bir tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizen Malkoç, "Normalleşme, yatırımlar ve kültürel değişim, Filistin halkının özgürlüğü, güvenliği ve onuru güvence altına alınmadan ilerletilemez. Ticari ilişkiler, teknoloji ve askeri işbirlikleriyle desteklenen ihlaller, meşruiyet kazanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Malkoç, bu zulme sessiz kalanların sadece bugün değil, yarın da tarihin mahkemesinde ve Allah'ın huzurunda hesap vereceğini belirterek, "Allah aşkına, bunun hesabını Allah bize soracak. Herkes üzerine düşeni yapmalı." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu'nun insanlığın vicdan hareketinin adı olduğunu ifade eden Malkoç, şunları kaydetti:

"Vicdan Gemisi, insanlığın sesi ve adaletin umudu olarak yeniden yola çıktı. 11 gemiden oluşan ikinci dalga da rotasını mazlum Gazze'ye çevirdi. İnşallah yeni filoların da birer birer yola çıkmasıyla birlikte, katil İsrail'e ve siyonist zulmüne karşı vicdanların direnişi büyüyerek devam edecek. Bu yolculuk yalnızca bir deniz yolculuğu değil, insanlığın ortak vicdanının zalime karşı yükselen haykırışıdır."

Etkinlik, atılan çeşitli sloganların ardından sona erdi.