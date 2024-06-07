Trabzon'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Ortahisar ilçesinde alışveriş merkezindeki ABD menşeli bir kahve zincirinin şubesi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Gökhan Bayrak, görüş ayrılıklarının, farklı düşünce yapılarının Gazze'deki katliama ses çıkarmaya engel olmayacağını söyledi.

Gazze'de yaşananların din, dil, ırk değil, koca bir insanlık meselesi olduğunun altını çizen Bayrak, "Bizlere çok da uzak olmayan bir coğrafyada bugün kadınlar, çocuklar, siviller tüm dünyadaki savaş kurallarına aykırı olarak, insanlık hukukuna aykırı olarak katlediliyor." dedi.

Bayrak, Gazze'nin Refah bölgesinde bezden ve naylondan çadırların üstüne tonlarca ağırlıkta bombalar atıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazze için tüm Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve daha nice halklar ayakta. Üniversiteler, öğrenciler, akademisyenler, her meslek grubundan insanlar bu katliama güçleri ne kadarına yetebiliyorsa o kadarına 'dur' diyor. Israr ediyoruz ve üzerinde duruyoruz ki sizin de gücünüz bir bardak kahveden vazgeçmeye yeter. Bu bir çocuk, kadın ve sivil için yapılmaya değer bir insanlık hareketidir. Bir vicdan hareketidir. Bu çağrı da tüm vicdan sahiplerinedir."