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Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

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Trabzon Ortahisar ilçesinde bir alışveriş merkezinde toplanan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler açan grup, Müslümanların evi yanarken kendilerinin evlerinde oturamayacaklarını ifade etti. Açıklamada, Filistin konusunda herkesin duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

Trabzon'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Ortahisar ilçesinde alışveriş merkezindeki ABD menşeli bir kahve zincirinin şubesi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler açtı.

Grup adına açıklama yapan Gökhan Bayrak,Müslümanların evi yanarken kendilerinin evlerinde oturamayacağını ifade etti.

Kadınları, çocukları ve masum insanları katledenlerin tüm eylemleri planlı yaptıklarının altını çizen Bayrak, "Bakın bu salt coğrafi yakınlıktan kaynaklı olmayan, tüm insanlığa karşı işlenen örgütlü bir kötülüktür. Dünyada bu tehlikeyi fark eden tüm insanlar ayakta. Okullarından, işlerinden, özgürlüklerinden vazgeçmek pahasına zulme karşı dimdik duruyorlar." dedi.

Bayrak, Filistin konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Artık Gazze kocaman bir bebek mezarı. Lütfen, geç olmadan, sıra bizim çocuklarımıza gelmeden ses verin, destek verin. Gelin katilin can damarlarını birlikte kurutalım. Biz bir vakıf ya da dernek değiliz. Buraya sizden bir şey istemeye de gelmedik. Para, bağış ya da hizmet istemiyoruz. Sadece düşmanı, zalimi, tehlikeyi size duyuruyoruz."

Açıklamanın ardından gruptakiler bir müddet bekledikten sonra ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Alışveriş Ortahisar Filistin Trabzon İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

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