Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, sloganlar atarak Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası'nın önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Muhammed Furkan Çelik, bugünün tarihe kanla yazıldığı bir dönüm noktasının yıl dönümü olduğunu söyledi.

Çelik, bugünün Gazze'nin kuşatılmış sokaklarında, yıkıntılar arasında yükselen bir haykırışın adı olduğuna işaret ederek, "Aksa tufanı mazlumların sabrının, ümmetin onurunu ve insanlığın vicdanının yeniden dirilişidir." dedi.

İsrail'in düzenlediği saldırıların üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Çelik, "Gazze hala ateşin, yıkımın ve açlığın ortasında ama aynı zamanda onurun, direnişin ve inanın sarsılmaz kalesi olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Çelik, gazilerin yaralarının imanla süslenmiş birer nişan olduğuna işaret ederek, "Onların kararlılığı, insanlığın sönmeye yüz tutmuş vicdanını uyandıran bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarını eleştiren Çelik, "Bugün burada söz veriyoruz. Biz Özgür Aksa Trabzon Platformu olarak Filistinli kardeşlerimizin sesi olacağız. Şehitlerin adını yaşatacak, gazilerin cesaretini yücelteceğiz." dedi.

Alanda Filistin'deki saldırılarda ölen çocukların fotoğrafları da yer alırken, okunan duanın ardından grup dağıldı.