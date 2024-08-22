Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da İşitme ve Konuşma Engelli Şizofreni Hastası 3 Kişiyi Rehin Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da işitme ve konuşma engelli şizofreni hastası İbrahim B., ablası ve 2 yeğenini bıçakla rehin aldı. Polis operasyon düzenleyerek 3 kişiyi kurtardı.

TRABZON'da işitme ve konuşma engelli şizofreni hastası İbrahim B. (49), ablası ile 2 yeğenini, odaya kilitleyip, bıçakla rehin aldı. Operasyon düzenleyen polis ekiplerinin daire kapısını kırarak girdiği evden 3 kişi kurtarıldı, şüpheli de biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Dekor Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve şizofreni tedavisi sonrası bir süre önce hastaneden taburcu olan işitme ve konuşma engelli İbrahim B., ailesiyle oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairede ablası F.T. (55) ile yeğenleri N.T. (17) ve O.T.'yi (19) odaya kilitleyip, bıçakla rehin aldı. Odadan çıkamayan çocukların durumu telefonla polise bildirmesi üzerine adrese, sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, balkonda elindeki bıçakla kendisine zarar veren şüpheliyi, uzun süren müzakereler sonrası ikna edemeyince operasyon kararı kaldı. Operasyon düzenleyen ekiplerin, daire kapısını kırarak girdiği evden kadın ve 2 çocuğu kurtarıldı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen şüpheli de tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sokakta yaşanan anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Şizofreni şizofreni 3-sayfa Trabzon Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef eleme adayları kim? 22 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? FIFA 25 ne zaman çıkacak? FIFA 25 kaç TL? FIFA 2025 oyun çıkış tarihi ve fiyatı! Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? Cafer'in Çilesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cafer'in Çilesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yüce Thor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüce Thor filmi ne zaman, nerede çekildi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Avrupa Karşılaşmaları) TABİİ Avrupa maçları şifreli mi? CUMA HUTBESİ 23 Ağustos 2024 Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir? Cuma Hutbesi PDF tam metin! 23 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 23 Ağustos günlük burç yorumu... ÖGG sınavı ne zaman? 110. Dönem ÖGG sınavı kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano maçı hangi kanalda? Beşiktaş- Lugano maçı canlı izleme linki! AHLAT NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI? Kabine Toplantısı'nın yapılacağı Ahlat nerenin ilçesi? Muğla orman yangını son durum! Muğla Yatağan orman yangını söndürüldü mü? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? Rafa Silva ve Immobile kadroda var mı? İBB BURS BAŞVURUSU: İBB burs başvurusu nedir? İBB burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İBB bursuna kimler başvuramaz? LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇI YAYIN BİLGİLERİ: Lugano- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off maçı şifresiz izlenir mi? HD, şifresiz, izleme linki var mı? DOMATES SOSU TARİFİ | Domates sosu nasıl yapılır? Kışlık domates sosu ne kadar kaynatmalı, kaç yıl dayanır?
title