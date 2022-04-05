Trabzon'da iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi - Haberler

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Trabzon'da iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye toplam 9 bin 95 lira ceza kesildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye toplam 9 bin 95 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı belirtilen ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye "Kabahatler Kanunu 34. maddesi" kapsamında toplam 9 bin 95 lira idari para cezası uygulandı. Kumar masasındaki 100 liraya el konuldu.

Öte yandan, işletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

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