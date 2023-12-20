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Trabzon'da İş Yerinde 479 Cep Telefonu Hattı Ele Geçirildi

20 Aralık 2023 10:54 Güncelleme: 10:56 Abone Ol

Trabzon'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, başkaları adına açılmış 479 cep telefonu hattı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkaları adına açılmış telefon hatları bulunduğu ihbarı üzerine S.K'ye ait iş yerinde arama yaptı. Aramada, farklı kişiler adına açılmış satışa hazır 479 açık hat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.