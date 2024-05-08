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Trabzon'da iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan bir iş merkezinin üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, maddi hasara yol açarken çıkış nedeni araştırılıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir iş merkezinin üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı İskenderpaşa Mahallesi'ndeki Bayraktar İş Merkezi'nin üçüncü katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İş merkezinin üst katında bulunan bir vatandaş, yangının sıçrama ihtimaline karşı ekiplerce bulunduğu yerden alındı.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, maddi hasara yol açtı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Şehir merkezinin bir süre duman altında kalmasına yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ortahisar İtfaiye Trabzon Olay Yaşam Güncel Haberler

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